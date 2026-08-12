Los Lakers fueron vendidos por 12.5 mil millones

El equipo de baloncesto Los Angeles Lakers han sido vendidos por un monto de 12.5 mil millones de dólares a Bob Iger, exdirector de Disney, y al inversor Josh Kushner, quienes desde hoy asumen el mando del equipo.

La operación se produce apenas diez meses después de que Mark Walter adquiriera el equipo por 10 mil millones, en una de las transacciones más rápidas y sorprendentes en la historia reciente de la NBA.

Los nuevos propietarios destacaron su compromiso con la tradición de la familia Buss y aseguraron que su objetivo es mantener a los Lakers compitiendo al más alto nivel, al tiempo que fortalecen el vínculo con la ciudad de Los Ángeles y su afición.

Para Kushner e Iger, la compra también representa un paso estratégico en sus planes de expansión dentro del baloncesto profesional.

Los Lakers han ganado 17 campeonatos desde los inicios de la franquicia en Minneapolis, la segunda mayor cantidad en la historia de la NBA, solo superados por los 18 de Boston.