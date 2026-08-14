En una jornada histórica donde se implementa el sistema Football Video Support para repetición de jugadas, este fin de semana se pone en marcha la jornada cinco del fútbol nacional.

En los partidos de este sábado el Rancho Santana enfrenta al Walter Ferretti, en el estadio “Chocorrón” Buitrago a las cinco de la tarde.

Mientras en el estadio Carlos Fonseca, Matagalpa recibirá al San Marcos a las siete de la noche.

El domingo el único juego será entre UNAN – Managua y Jalapa en el estadio Nacional de Fútbol, a las seis de la tarde.

En esta jornada el sistema Football Video Support será una herramienta de apoyo para los árbitros, permitiéndoles revisar mediante video determinadas jugadas y contar con información adicional para tomar decisiones más precisas.