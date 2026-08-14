Diriangén cae goleado 4-0 ante Firpo y queda eliminado de la Copa Centroamericana

La noche de este jueves, el Cacique Diriangén quedó eliminado de la Copa Centroamericana tras caer 4-0 ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador, resultado que los obliga a despedirse del torneo internacional.

LA Firpo goleó 4-0 al Cacique Diriangén en El Salvador

Los goles del conjunto pampero que sentenciaron la eliminación del conjunto pinolero fueron obra de Rafael Águila (14′), Mauricio Cerritos (42 ‘), Diego Ortez (52′) y José Valencia (85′).

El partido se jugó en el Estadio Las Delicias, ubicado en la ciudad de Santa Tecla de San Salvador, El Salvador.

El Cacique Diriangén ahora debe enfocarse en la Liga Primera. El 18 de agosto se medirá al Xelajú Mario Camposeco de Guatemala, encuentro que corresponde a la jornada 4 de la Copa Centroamericana, donde el conjunto nica llega en condición de visitante para cumplir con el calendario de la fase de grupos.

Posteriormente, retomará su actividad en el torneo local enfrentándose al Real Estelí en el clásico de la Liga Primera el sábado 22 de agosto.