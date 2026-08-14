Indios del Bóer enfrenta a Granada en el Pomares

Los Indios del Bóer se enfrentan a los Tiburones de Granada, este sábado a las dos de la tarde en Granada y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya, en la continuación del Pomares 2026.

El Bóer viene de barrer 2-0 al San Fernando, mientras Granada viene de ser barridos 2-0 por los Indios Flecheros de Matagalpa.

En otras series los Dantos en Chichigalpa enfrentan a Chinandega, a las 12 del mediodía; en Bluefields, la Costa Caribe Sur recibe a Chontales, a las dos de la tarde.

En Matagalpa, los Indios Flecheros recibe a Carazo; Rivas en casa juega ante Estelí y San Fernando de visitante batalla ante Nueva Segovia, todas las series a las dos de la tarde.

En la segunda ronda del Pomares todos los equipos jugarán entre si partidos de nueve entradas