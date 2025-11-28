Semifinales del fútbol nacional: Diriangén vs Sébaco

Este domingo arrancan las semifinales del fútbol nacional y la primera será entre los Caciques del Diriangén y el Club Sport Sébaco.

El partido de ida es a las tres de la tarde en el estadio Wilmer Icabalceta, de Sébaco, Matagalpa.

También el domingo en la semifinal más atractiva juegan Real Estelí ante los Leones Azules, del Managua FC, quienes son los vigentes campeones del fútbol nacional.

El partido será a las siete de la noche en el estadio Independencia, del Diamante de las Segovias.

Los partidos de vuelta serán la próxima semana en días y horarios por confirmar.