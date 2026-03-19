Selección de Fútbol de Nicaragua se alista para amistoso ante Rusia

La Selección de Fútbol de Nicaragua se encuentra reconcentrada para su partido amistoso ante la selección de Rusia programado a realizarse en Krasnodar, el 27 de marzo.

Selección nica lista en Krasnodar para el amistoso contra Rusia

El director técnico interino de la selección, Otoniel Olivas, presentó la lista de jugadores convocados.

La lista la integran los porteros Alyer López, Adonis Pineda y Darryl Parker.

También incluye a los defensores Evert Martínez, Justing Cano, Christian Reyes, Juan Luis Pérez, Joab Gutiérrez, Josué Quijano, Anyelo Velásquez y Oscar Acevedo.

Además, están los mediocampistas Marlon López, Jefferson Rivera, Jonathan Moncada, Jacob Montes, Marvin Barahona y Jason Coronel.

También fueron convocados los delanteros Leyner Moses, Bryron Bonilla, Juan Barrera, Bancy Hernández, José Martínez, Edwin Zepeda, Jorge García, Edgard Castillo y Ariagner Smith.

El encuentro entre Nicaragua y Rusia será las 7 de la noche hora de Nicaragua y Tu Nueva Radio, tendrá transmisión en vivo.

