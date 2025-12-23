Salvadoreños confirman tres cupos y dos para Nicaragua en Copa Centroamericana de fútbol 2026

La Copa Centroamericana de fútbol fue ganada nuevamente por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, al derrotar en la final a Xelaju de Guatemala, quien automáticamente por llegar a la final tendrá un cupo más en la Copa.

“La Copa Centroamericana 2026 presentará una novedad importante en su fase de grupos, ya que Guatemala contará con un equipo adicional a partir de la próxima edición del torneo, mientras que El Salvador mantendrá sus tres clubes participantes”, destacan los medios salvadoreños.

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala confirmó el pasado 17 de diciembre que la CONCACAF les notificó oficialmente la ampliación de un cupo para su país, decisión que responde al buen rendimiento de los clubes chapines en la edición más reciente del certamen.

Una fuente de CONCACAF confirmó a El Gráfico, periódico salvadoreño, que El Salvador conservará la misma cantidad de equipos para la Copa Centroamericana 2026. En contraste, la federación que se verá afectada por esta redistribución de plazas será Nicaragua, que perderá un cupo en la próxima edición.

De confirmarse esa noticia, la Copa centroamericana quedara distribuida de la siguiente manera: Costa Rica y Guatemala contarán con cuatro clubes cada uno; El Salvador y Panamá tendrán tres representantes; Nicaragua participará con dos equipos (anteriormente contaba con tres), mientras que Belice dispondrá de un solo cupo.