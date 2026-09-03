Real Madrid y el Betis jugarán este viernes en la Liga de España

El Real Madrid buscará seguir con su paso perfecto en la Liga de España, este viernes cuando se enfrente de visitante contra el Real Betis Balompié.

El encuentro está programado para la una de la tarde hora de Nicaragua y será en el estadio La Cartuja.

Real Madrid llega a la jornada con tres victorias en sus primeros tres juegos y con ocho goles a su favor, compartiendo con el Barcelona el primer lugar de la Liga de España.

El Barcelona tendrá su cuarto partido en el torneo ante el Valencia el domingo a las 8:15 de la mañana.

El líder de goleo de la Liga de España es Raphinha del Barcelona con cinco anotaciones, seguido por Kylian Mbappé con cuatro tantos en segundo lugar.