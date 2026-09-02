Olimpia de Honduras es el mejor de Centroamérica y Real Estelí 17 de Concacaf

Concacaf dio a conocer el ranking del área centroamericana para el mes de septiembre y Olimpia de Honduras se colocó en los más alto, por su parte el Tren del Norte-Real Estelí cayo al puesto 17.

Los norteños quedaron eliminados en la primera vuelta del torneo centroamericano por segunda edición de manera consecutiva, en las dos primeras ediciones llegaron a la final ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Los campeones nacionales en la Copa Centroamericana vencieron a Antigua en Guatemala 2-0 y Alianza de El Salvador 3-1 en el estadio Independencia, para después perder en casa 2-0 ante Herediano de Costa Rica y perder de visitante 3-0 ante Maratón de Honduras.

El ranking (Top-10) lo encabeza Olimpia de Honduras, seguido por Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, ambos de Costa Rica, Municipal de Guatemala, Herediano de Costa Rica, Plaza Amador de Panamá, Motagua de Honduras, Cartaginés de Costa Rica, Marathon de Honduras y cierra la lista de los diez mejores Real España de Honduras.

Del 11-20 están; Xelaju y Antigua de Guatemala, Deportivo Mixco de Guatemala, Firpo de El Salvador, San Miguel de Panamá, Sporting de Costa Rica, Real Estelí de Nicaragua (17), Olancho de Honduras, Comunicaciones de Guatemala y cierra la lista Inter-San Carlos de Costa Rica.

Los Caiques del Diriangén ocupan el puesto 27 entre los mejores de Centroamérica y Managua F.C está en el 50.