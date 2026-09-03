Por el Bóer Dilmer y Amador esperan a la Costa Caribe este fin de semana en el Pomares

Los Indios del Bóer estarán enfrentando en la mejor serie del fin de semana a la Costa Caribe Sur, en la continuación del torneo German Pomares-2026. El manager de los capitalinos Lenin Picota, mandara al montículo al zurdo Dilmer Mejía para el sábado y el refuerzo Álvaro Amador para el encuentro del domingo.

Dilmer presenta balance de 11-5 en ganados y perdidos, su efectividad es de 3.43, durante 98 entradas permite 48 carreras limpias, 104 imparables, regala 22 bases por bolas y poncha a 96 rivales. Por su parte Amador tiene como refuerzo balance de 2-0, su efectividad es de 1.44, durante 24.1 inning le anotan solamente cinco carreras limpias, regala 10 bases por bolas y poncha a nueve.

Los Indios y los costeños presentan balance de 8-6 en ganados y perdidos, ambos ocupan la tercera posición de la segunda ronda, solamente Dantos con récord de 10-4 y Frente Sur-Rivas 9-4, están por encima de ellos. El desafío del sábado se realizará en Villa El Carmen a las 11 am y el domingo en el estadio de la Universidad Americana (UAM) a las 11am.

La jornada completa será la siguiente:

Sábado 05-09-2026

12 md en la UAM, los Dantos reciben a los Cafeteros de Carazo.

2 pm en Rivas, el Frente Sur-Rivas ante Nueva Segovia.

11 am en VILLA EL CARMEN, los Indios del Bóer vs Costa Caribe Sur.

2 pm en Matagalpa, los norteños reciben a los Toros de Chontales.

2pm en Estelí, los tiburones de Granada visitan a Estelí.

2pm en Masaya, el San Fernando vs Tigres de Chinandega.



Domingo 06-09-2026

11 am en Jinotepe, los Cafeteros de Carazo reciben a los Dantos.

11 am en Ocotal, Nueva Segovia ante Frente Sur-Rivas.

11 am en la UAM, los Indios del Bóer ante la Costa Caribe Sur.

11 am en Juigalpa, los Toros de Chontales ante Matagalpa.

11 am en Granada, los Tiburones de Granada vs Estelí.

11 am en EL VIEJO, los Tigres de Chinandega vs Masaya.

La tabla de posiciones tiene a Dantos con balance de 10-4 en ganados perdidos, Frente Sur-Rivas 9-4, los Indios del Bóer, Costa Caribe Sur, Matagalpa y Tiburones de Granada 8-6, Tigres de Chinandega 7-6, Estelí 7-7, San Fernando 6-8, Toros de Chontales, Cafeteros de Carazo y Nueva Segovia 4-10 en el fondo de la tabla de posiciones.