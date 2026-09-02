Perdió el Bóer y por barrida ante Rivas

El buen picheo del Frente Sur Rivas, ubicó a los Indios del Bóer, que por segunda noche consecutiva perdieron ahora con marcador de 9-2 en el Estadio Yamil Ríos Ugarte, en Rivas, la noche de este miércoles.



Pedro Torres, se comió al «poderoso» bateo del Bóer, con labor de 6.2 entradas, de solo una carrera, mientras Fidel Estrella, Carlos Gazo y Douglas Solis, maniataron a la ofensiva de los mimados de Nicaragua.



Los Indios del Bóer por primera vez pierden una serie por barrida 2-0 en la segunda ronda del Pomares.



Todo lo contarios para el vigente campeón de la liga, La Maquinaria Roja de los Dantos que venció 10-5 a Nueva Segovia para ganar la serie 2-0.



Matagalpa con un cuadrangular de Elián Rayo, dejó tendido al Caribe Sur 3-2, para también ganar la serie por barrida 2-0.



Chinandega doblegó hoy 10-8 a Carazo y ganaron la serie 2-0; Granada se impuso 9-5 a los «Toritos» de Chontales quienes perdieron la serie 2-0.