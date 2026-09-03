“La Chela” Mendoza, de Granada, enfrentará a Paola Rincón, de Colombia, el 18 de septiembre

La boxeadora nicaragüense Roxana “La Chela” Mendoza, expondrá su invicto el 18 de septiembre en el centro de Convenciones Crowne Plaza, de Managua, en la velada boxística organizada por Güegüense Box.

Paola Rincón, de nacionalidad colombiana, llegará al combate ante la pinolera con récord de ocho victorias, cinco de ellas por la vía del nocauts y cuatro derrotas en el boxeo profesional.

Por su parte “La Chela”, Mendoza llega al pleito invicta, con diez victorias en igual número de combates y con dos triunfos por la vía del nocauts.

El pleito será a diez rounds, en la categoría de las 115 libras y el espectáculo está garantizado en la cartelera con motivos de las fiestas patrias en nuestro país.