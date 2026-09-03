Nicaragua lista para ser sede de la Copa Mundial de béisbol en noviembre

El compañero Maurice Ortega Murillo, delegado de la presidencia para la promoción del deporte, dio a conocer este jueves todos los detalles de la Copa Mundial de Béisbol U-23, que se jugará en Nicaragua del 6 al 15 de noviembre.

Maurice detalló que el torneo se jugará en el Estadio Nacional Soberanía, en Managua; Estadio Rigoberto López Pérez, de León, y Estadio Roberto Clemente, de Masaya, los más modernos del país.

La selección de béisbol de Nicaragua fue ubicada en el grupo A, junto a Taipeí, Puerto Rico, Panamá, Australia y República Checa.

Mientras el grupo B, tendrá a Japón, Corea del Sur, Venezuela, Cuba, Gran Bretaña y Sudáfrica.

En la jornada inaugural a realizarse en el Estadio Nacional Soberanía, a las 10:30 de la mañana del seis de noviembre, jugarán Sudáfrica contra Venezuela; mientras a las 2:30 de la tarde se enfrentarán República Checa ante Taipéi.

Nicaragua tendrá su primer partido ante Australia en el Estadio Nacional Soberanía, el mismo 6 de noviembre a las 7:30 de la noche en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Siempre el seis de noviembre, a las 12 del mediodía, en el estadio Roberto Clemente, de Masaya, Panamá se enfrentará a Puerto Rico, y a las 6:30 de la tarde Gran Bretaña jugará contra Japón.

En el Estadio Rigoberto López Pérez, de León, el seis de noviembre a las seis de la tarde, se medirá Cuba ante Corea.

Los precios de los boletos en el Estadio Nacional Soberanía van desde los 100, 150, 200, 300 y 500 córdobas.

En León las entradas cuestan 90, 140, 190, 240 y 340 córdobas.

Mientras en Masaya, los boletos tienen valor de 100, 120 y 150 córdobas.