Real Madrid-Málaga y Barcelona-Rayo Vallecano este fin de semana en la liga española.

Se pone en marcha la jornada tres de la liga española, donde el Real Madrid y Barcelona mantienen el invicto y liderato en España, ambos llevan dos partidos y dos victorias.

Este domingo el Real Madrid recibe al Málaga (9am hora de Nicaragua) en el estadio Santiago Bernabéu y Barcelona espera el lunes al Rayo Vallecano a la 1:30 pm también hora nica.

Jose Mourinho no cuenta con un número significativo de jugadores del primer equipo para este encuentro, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch y Endrick figuran todos como lesionados, lo que deja exigida la profundidad defensiva y ofensiva del Madrid.

Posibles Alineaciones.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga: Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

El Barcelona no ha permitido gol ante el Rayo como local en sus últimos cuatro enfrentamientos, ganando tres de ellos, una victoria 3-0 en mayo del 2024 y un penal de Robert Lewandowski resolvió un 1-0 en febrero de 2025. Ronald Araújo marcó de cabeza en una victoria 1-0 el pasado mes de marzo. La excepción fue un empate sin goles en agosto del 2022.

Posibles alineaciones:

Barcelona: García, E. García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Fermín López, Yamal, Raphinha, Gordon

Rayo Vallecano: Cárdenas, Balliu, Lejeune, Pelayo Fernández, Rațiu, Óscar Valentín, Unai López, De Frutos, Pedro Díaz, Álvaro García, Camello