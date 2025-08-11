Real Estelí ya en Guatemala para duelo ante Xelajú

El Tren del Norte Real Estelí, de Nicaragua, ya se encuentra en Guatemala para desafiar al equipo Xelajú, mejor conocido como los «Superchivos» del fútbol chapín.

El partido será el jueves a las 8 de la noche y en el duelo, Real Estelí llega con la obligación de ganar para sumar puntos en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.

El grupo D del torneo es dominado por Olimpia de Honduras y Xelajú de Guatemala, ambos equipos con 6 puntos. Mientras tanto, el Real Estelí, no tiene puntos tras haber perdido su primer juego ante el Olimpia por goleada de 3-0.

Dentro del equipo que viajó a Guatemala, se encuentra la nueva incorporación del Tren del Norte, el jugador Matías Belli.

En la Copa Centroamericana el miércoles tiene partido el Diriangén ante Sporting San Miguel, en Panamá, a las seis de la tarde.

También el miércoles Managua FC buscará sus primeros puntos en la casa del Alianza, de El Salvador, a las ocho de la noche.