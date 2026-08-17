Mediocampista español Rodri es nuevo jugador del Barcelona

El Fútbol Club Barcelona cerró un acuerdo con el Manchester City para fichar al mediocampista español Rodri, quien será presentado en las próximas horas con el equipo culé.

El jugador de 30 años, Balón de Oro en 2024 y capitán de la selección campeona del Mundial 2026, se incorporará al vigente campeón de España en una operación cercana a los 75 millones de euros.

Rodri ha conquistado títulos con el Manchester City incluyendo la Champions League 2023, varias Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y el Mundial de Clubes, para sumar 14 títulos oficiales con los “Citizens”.

Con la selección española, fue pieza clave en la conquista de la Eurocopa 2024 y del Mundial 2026, donde además fue capitán y elegido mejor jugador del torneo.

En el plano individual, se consagró con el Balón de Oro 2024, además de reconocimientos como Mejor jugador de Champions 2023 y MVP del Mundial 2026.