Real Estelí ante el Herediano en Copa Centroamericana

En la Copa Centroamericana de la CONCACAF, el Tren del Norte Real Estelí se enfrenta al Club Sport Herediano, este martes a las nueve de la noche en el estadio Independencia, del diamante de las Segovia.

En el grupo B, del torneo Estelí está en primer lugar con seis puntos, mientras Herediano es equipo de cuarto lugar con uno.

Si gana el Real Estelí avanzan a la ronda de cuartos de final de la Copa.

El otro equipo pinolero en el torneo los Caciques del Diriangèn se enfrentan al Xelajù, de Guatemala, el partido es únicamente para completar calendario pues los diriambinos ya están eliminados.