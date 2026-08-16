Bancy Hernández marca gol en triunfo del Saprissa
Bancy Hernández fue protagonista en la victoria del Deportivo Saprissa, el delantero nicaragüense, originario de Río Blanco, Matagalpa, marcó el tercer gol en el triunfo 3-2 sobre el cartaginés, en la Liga Tica.
El tanto de Hernández llegó en la segunda parte y resultó decisivo para asegurar los tres puntos.
Con esta anotación, suma ya cuatro goles con la camiseta del Saprissa, confirmando su crecimiento y aporte ofensivo en el fútbol costarricense.
El Saprissa por ahora suma 12 puntos y se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones.