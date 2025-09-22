Real Estelí nuevamente líder y Diriangén propina goleada

El Real Estelí derrotó como visitante 3-1 al Real Madriz y asumió nuevamente el liderato del futbol nicaragüense, por su parte los Caciques del Diriangén le propinaron una goleada 8-1 a Rancho Santana, en la jornada 10 del fútbol nicaragüense.

Real Estelí recupera liderato tras vencer 3-1 al Real Madriz

El Tren del Norte-Real Estelí con anotaciones de Aranda al 18, Calero al 48 y Talavera al 68, vencieron al equipo somoteño, por quien descontó Alfaro. Con este resultado el Tren asumió la punta con 20 puntos, seis victorias, dos empates y una derrota, anotan 15 y permiten nueve. Los somoteños están en la octava posición con solamente nueve puntos (solo consiguen tres unidades de los últimos quince puntos posibles).

La goleada de la jornada la propinaron los Caciques que vencieron 8-1 a Rancho Santana, los anotadores fueron: Triplete de Montiel, también anotaron Orozco, Aguirre, Carballo, Llano y Reyes. Por Rancho descontó Castillo. En otros resultados de la jornada, Sébaco 0-0 ante los Indígenas de Matagalpa, Walter Ferretti 4-1 Unan-Managua y Jalapa venció como local 2-1 a Managua F.C.

La tabla de posiciones esta de la siguiente manera: Real Estelí líder con 20 puntos, Caciques del Diriangén y Sébaco 19 unidades, Managua F.C 16, Walter Ferretti 15, Jalapa y los Indígenas de Matagalpa 12, Real Madriz 9, Unan-Managua 8 y Rancho Santana en la última posición con solamente siete unidades.

Para este miércoles se estarán realizando dos partidos de reprogramación, el clásico nacional se jugará en la ciudad de Diriamba, el Tren del Norte-Real Estelí ante los Caciques del Diriangén (8pm) y en el nacional, Managua F.C ante Ferretti a las 6pm.