Real Estelí, Matagalpa y Jalapa arrancan con victorias en el fútbol nicaragüense

Con par de anotaciones del argentino Emanuel Casado y uno de Juan Barrera, el Tren del Norte inicio con pie derecho su camino al titulo al derrotar 3-0 al Real Madriz.

Por su parte los Indigenas de Matagalpa vencieron 1-0 a Sebaco, el unico gol del partido lo anoto Angel Velasquez al minuto 59 de partido. Los universitarios de la Unan-Managua empataron 0-0 ante Walter Ferretti en duelo de capitalinos.

El Deportivo Jalapa le gano 2-0 a Managua FC , los goles fueron de Oscar Rosales de penal en el minuto tres del.primer tiempo y de Kleyver Gonzalez al 90+4.

Este miercoles 21 de enero se estara completando la jornada uno del futbol nicaragüense con el desafio entre los actuales campeones nacionales Caciques del Diriangen ante Rancho Santana.