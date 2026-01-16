Real Estelí con nuevo técnico y la incorporación de Juan Barrera por el título y cupo a Copa C.A.

Los Caciques del Diriangén son los actuales campeones del torneo y como valor agregado, ya tienen uno de los dos cupos de Nicaragua para la Copa Centroamericana. El Tren del Norte-Real Estelí buscará el título y el segundo cupo de Nicaragua para la Copa C.A.

Juan Barrera Regresa al Real Esteli

Para este torneo los norteños estrenaran técnico, después de la salida de Otoniel Olivas, el argentino Diego Martín Vásquez asumió en el mes de diciembre del 2025. Para buscar el título y automáticamente el segundo y último cupo para la Copa Centroamericana, donde Estelí ha sido sub campeón en dos de tres ediciones, hay que ser campeón y por eso el regreso del capitán Juan Barrera a club norteño.

La jornada uno se estará jugando este fin de semana de la siguiente manera:

El sub campeón nacional Managua F.C inaugura la jornada sabatina ante Jalapa a las 3pm en el estadio Alejandro Ramos Turcios y el Tren del Norte-Real Estelí visita el estadio Solidaridad para enfrentar al Real Madriz a las 5pm.

La jornada del domingo inicia en el Independencia de la ciudad de Estelí (6pm) con el partido entre Sébaco ante los indígenas de Matagalpa, a las 8pm en el nacional de Managua el Walter Ferretti chocara ante la Unan-Managua.

El actual campen Caciques del Diriangén se enfrentará a Rancho Santana el miércoles 21 de enero a las 6pm en el nacional.