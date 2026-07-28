Zinedine Zidane nuevo tècnico de Francia

La Federación Francesa de Fútbol oficializó hoy la llegada de Zinedine Zidane como entrenador de la selección nacional, en reemplazo de Didier Deschamps.

El contrato se extenderá hasta el Mundial de 2030, marcando el inicio de una nueva etapa para los “Bleus”.

Zidane, de 54 años, cumplirá así el sueño de dirigir al equipo con el que conquistó la Copa del Mundo en 1998 como jugador.

La presentación se realizó en París, con gran expectativa mediática y presencia de más de un centenar de periodistas. Zidane estará acompañado por un cuerpo técnico integrado por David Bertoni, Hamidou Msaidie, Grégory Dupont en la preparación física y Fabien Barthez como entrenador de porteros.

El debut oficial de Zidane será en septiembre, cuando Francia enfrente a Turquía en la Liga de Naciones, de la UEFA.