type here...
Buscar
30.7 C
Managua
martes, agosto 26, 2025
Deportes

Real Estelí cierra su participación en Copa Centroamericana ante Águila de El Salvador

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Tren del Norte, Real Estelí, cerrará su participación en la Copa Centroamericana de la CONCACAF con el duelo ante Águila de El Salvador, en el Estadio Independencia, de Estelí, el miércoles a las ocho de la noche.

El Tren del Norte se despide en la Copa Centroamericana
El Tren del Norte se despide en la Copa Centroamericana

El Tren del Norte ya no tiene posibilidades de clasificar a cuartos de final, mientras Águila necesita ganar por más de cinco goles y espera que Olimpia, de Honduras pierda ante Xelajú, de Guatemala.

La temporada para Real Estelí ha sido mala a nivel internacional, con derrotas 4-1 ante Xelajú, de Guatemala y otra derrota 3-0 ante el Olimpia, de Honduras.

A nivel local el Real Estelí suma cuatro victorias, dos empates con 14 puntos en primer lugar del fútbol nacional.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456