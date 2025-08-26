Real Estelí cierra su participación en Copa Centroamericana ante Águila de El Salvador

El Tren del Norte, Real Estelí, cerrará su participación en la Copa Centroamericana de la CONCACAF con el duelo ante Águila de El Salvador, en el Estadio Independencia, de Estelí, el miércoles a las ocho de la noche.

El Tren del Norte se despide en la Copa Centroamericana

El Tren del Norte ya no tiene posibilidades de clasificar a cuartos de final, mientras Águila necesita ganar por más de cinco goles y espera que Olimpia, de Honduras pierda ante Xelajú, de Guatemala.

La temporada para Real Estelí ha sido mala a nivel internacional, con derrotas 4-1 ante Xelajú, de Guatemala y otra derrota 3-0 ante el Olimpia, de Honduras.

A nivel local el Real Estelí suma cuatro victorias, dos empates con 14 puntos en primer lugar del fútbol nacional.

