Rapinha gana premio al mejor jugador de la Liga Española

El extremo brasileño del Barcelona Raphinha fue distinguido este domingo con el premio al Mejor Jugador de La Liga de la temporada 2024/25 en la gala de los Globe Soccer Awards, celebrada en Dubái.

Raphinha, Mejor Jugador de La Liga 2024/25 con el Barça

“Fue una temporada inolvidable. Gracias a mis compañeros y al club, que siento como una familia. Dar lo mejor para este club es algo especial, y a mi familia, que son mi gasolina”, dijo Raphinha .

En la temporada 2024-25, Raphinha firmó una campaña sobresaliente con el FC Barcelona, disputó más de 50 partidos oficiales en todas las competiciones y acumuló 34 goles y 22 asistencias.

Barcelona arrasó en la gala, Hansi Flick fue premiado como mejor entrenador, Lamine Yamal como el jugador más valioso menor de 23 años.