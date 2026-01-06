Próximo 17 de enero arranca el Fútbol Nacional

Para el próximo 17 de enero está programado el arranque del torneo clausura del futbol nicaragüense, los Caciques del Diriangén como actuales campeones y confirmada su clasificación en la Copa Centroamericana, defenderán el título nacional.

El Tren del Norte y Managua F.C, con la obligación de ser campeones para poder acceder a la Copa Centroamericana-2026, ya que solamente hay dos cupos para Nicaragua. Para conseguir este objetivo, los norteños han agregado a Juan Barrera y Marlon López, curiosamente dos bajas del club capitalino, Managua F.C, que también busca el título.

Los diriambinos ya no contaran con su técnico José Giacone, quien se marchó a Costa Rica a dirigir a Herediano y tampoco contra con una de sus figuras, Junior Arteaga, quien jugara en la segunda división del futbol tico.

La jornada uno se estará jugando de la siguiente manera:

El actual campen Caciques del Diriangén se enfrentará a Rancho Santana, el sub campeón Managua F.C ante Jalapa, el Tren del Norte-Real Estelí ante Real Madriz, por su parte Sébaco chocara ante los Indígenas de Matagalpa y Walter Ferretti ante la Unan-Managua.