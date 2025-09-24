Primer Clásico de la Liga Española entre Barcelona y Real Madrid será el 26 de octubre

El primer gran duelo de la temporada en la liga de España entre Real Madrid y Barcelona será el domingo 26 de octubre.

El encuentro fue confirmado por la Liga y se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, a las 9:15 de la mañana hora de Nicaragua y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Hasta ahora en la Liga de España, está en primer lugar el Real Madrid, con 18 puntos, producto de seis victorias en seis juegos, seguido por el Barcelona y Villarreal con 13 puntos.

Además este duelo será histórico para el Real Madrid, pues será su primer clásico para el nuevo técnico merengue Xabi Alonso.

El Barcelona jugará en la Liga de España este jueves a la 1:30 ante el Real Oviedo, equipo que recientemente subió a la primera división del fútbol español.

