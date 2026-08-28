Este fin de semana Bóer-Dantos por el liderato del Pomares.

Este fin de semana se juega la jornada seis de la segunda ronda del torneo de béisbol German Pomares-2026 y la mejor serie la protagonizaran los lideres; Indios del Bóer ante el campeón nacional, Dantos. Espere transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya.

Los Dantos y Bóer comparten la primera posición de la segunda ronda junto a la Costa Caribe Sur, el balance de 7-3 en ganados y perdidos.

Para el desafío del sábado a las 2pm en Tipitapa, los Indios mandaran al montículo a Dilmer Mejía con balance de 11-5 en ganados y perdidos, su efectividad es de 3.41, por su parte los Dantos mandaran al refuerzo Tito Martínez, quien presenta balance de 1-0 en ganados y perdidos, efectividad de 0.62 en 11.1 entradas de labor.

Para el domingo (11 am) en el estadio de la Universidad Americana (UAM), el Bóer tendrá en el box a Álvaro Amador, que como refuerzo de los capitalinos presenta record de 1-0 y efectividad de 1.62 en 17.1 inning de labor. Por los Dantos estará Rodney Theophile, su balance de 8-3 y efectividad de 3.73 en 65.2 inning de labor.

La jornada completa del fin de semana (sábado 29 y domingo 30 de agosto) se jugará de la siguiente manera:

Sábado

2pm en Ocotal, Nueva Segovia recibe a Carazo.

2pm en TIPITAPA, Indios del Bóer vs Dantos.

2pm en Rivas, el Frente Sur-Rivas vs Matagalpa.

2pm en Bluefields, la Costa Caribe Sur vs Granada.

2pm en Masaya, el San Fernando vs Toros de Chontales.

12 md en EL VIEJO, Tigres de Chinandega vs Estelí.



Domingo (todos los juegos 11 am):

En Bluefields, Costa Caribe Sur vs Tiburones de Granada.

En Jinotepe, Cafeteros de Carazo vs Nueva Segovia.

En Matagalpa, Flecheros de Matagalpa vs Frente Sur-Rivas.

En la UAM, los Dantos vs Indios del Bóer.

En Juigalpa, los Toros de Chontales vs Masaya.

En Estelí, el conjunto local Estelí vs tigres de Chinandega.