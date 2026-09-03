Aldo Blanco participa en el Training Camp de Las Américas en Lima

El taekwondista nicaragüense Aldo Blanco se encuentra en la capital peruana participando en el Training Camp de las Américas, como parte de su preparación competitiva.

Durante su estadía en Perú, Blanco tendrá una intensa agenda. El 12 de septiembre competirá en el IV Ranking Nacional y posteriormente verá acción en el Open Internacional los días 26 y 27de este mismo mes.

Desde la Federación agradecemos al Instituto Nicaragüense de Deportes (IND)por el apoyo brindado para hacer posible esta importante preparación internacional.

Le Federaciones de Taekwondo de Nicaragua le desea muchos éxitos a Aldo en esta experiencia y en cada uno de sus próximos desafíos.