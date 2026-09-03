Frente Sur Rivas lanza no hit no run combinado ante Chinandega

El Frente Sur Rivas lanzó juego sin hit ni carrera combinado y venció 2-0 a los Tigres de Chinandega, en partido de reprogramación del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.

Este partido se suspendió por lluvia el 18 de agosto, esa tarde Danilo Bermudez, de Rivas, lanzó cuatro episodios, donde regaló cuatro bases por bolas y recetó cuatro ponches.

Hoy en la reanudación del juego Francisco Robleto, lanzó cinco entradas, regaló dos bases por bolas y recetó cuatro ponches.

El Frente Sur vuelve a inscribir su nombre en la historia del Pomares, al conseguir un juego sin hit ni carrera de nueve entradas, algo que no se registraba desde 2014, cuando Gustavo Martínez lanzó un no hitter en la victoria de los Dantos 2-0 sobre Río San Juan.