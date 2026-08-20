Bóer con Amador y Dilmer por la barrida ante Carazo este fin de semana

Bóer con Amador y Dilmer por la barriada ante Carazo este fin de semana.

Los Indios del Bóer han arrancado esta segunda vuelta del torneo de béisbol German Pomares-2026, con balance de 4-2 en ganados y perdidos y este fin de semana se estarán enfrentando a los Cafeteros de Carazo.

Los capitalinos arrancaron la segunda vuelta propinándole barrida de dos juegos a Masaya y dividiendo (1-1) ante los Tiburones de Granada y Matagalpa. Por su parte los caraceños no andan bien, presentan balance de 1-5 en ganados y perdidos.

El Bóer buscara la barrida este fin de semana (sábado en Villa El Carmen 11 am y domingo 11 am en Jinotepe) con Álvaro Amador y Dilmer Mejía respectivamente.

El refuerzo Amador (llego de Las Minas) con el Bóer en dos aperturas presenta balance de 1-0 en ganados y perdidos, durante 12.1 inning permite solamente tres carreras limpias, para una efectividad de 1.70, además permite seis imparables, regala cuatro boletos y poncha a nueve, los contrarios solamente le batean 146 puntos. Por su parte Dilmer en la temporada presenta balance un record de 10-5, efectividad de 3.42, en 88 entradas permite 43 carreras limpias, 20 bases por bolas y 81 ponches, los contrarios le batean 269 puntos.

Espere transmisión deportiva de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA.

El resto de las series se jugará de la siguiente manera:

Sábado 22-08-2026

02:00 PM en Bluefields, la Costa Caribe Sur vs Tigres de Chinandega.

02:00 PM en el estadio Chale Solís de Matagalpa, los Indios Flecheros de Matagalpa ante Nueva Segovia.

12:00 M en el estadio de la Universidad Americana (UAM), los Dantos vs Tiburones de Granada.

02:00 PM en el estadio Roberto Clemente de Masaya, las Fieras del San Fernando vs Frente Sur-Rivas.

02:00 PM en el estadio Rufo Marín de Estelí, los norteños reciben a los Toros de Chontales.



Domingo 23-08-2026

11:00 AM en Bluefields, Costa Caribe Sur vs Tigres de Chinandega.

11:00 AM en Ocotal, Nueva Segovia vs Matagalpa.

11:00 AM en Granada, los Tiburones de Granada vs Dantos.

11:00 AM en el estadio Yamil Ríos de Rivas, el Frente Sur-Rivas vs San Fernando de Masaya.

11:00 AM en el estadio Carlos Guerra Colindres de Juigalpa, los Toros de Chontales vs Estelí.Los Indios del Bóer han arrancado esta segunda vuelta del torneo de béisbol German Pomares-2026, con balance de 4-2 en ganados y perdidos y este fin de semana se estarán enfrentando a los Cafeteros de Carazo.

Los capitalinos arrancaron la segunda vuelta propinándole barrida de dos juegos a Masaya y dividiendo (1-1) ante los Tiburones de Granada y Matagalpa. Por su parte los caraceños no andan bien, presentan balance de 1-5 en ganados y perdidos.

El Bóer buscara la barrida este fin de semana (sábado en Villa El Carmen 11 am y domingo 11 am en Jinotepe) con Álvaro Amador y Dilmer Mejía respectivamente.

El refuerzo Amador (llego de Las Minas) con el Bóer en dos aperturas presenta balance de 1-0 en ganados y perdidos, durante 12.1 inning permite solamente tres carreras limpias, para una efectividad de 1.70, además permite seis imparables, regala cuatro boletos y poncha a nueve, los contrarios solamente le batean 146 puntos. Por su parte Dilmer en la temporada presenta balance un record de 10-5, efectividad de 3.42, en 88 entradas permite 43 carreras limpias, 20 bases por bolas y 81 ponches, los contrarios le batean 269 puntos.

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El resto de las series se jugará de la siguiente manera:

Sábado 22-08-2026

02:00 PM en Bluefields, la Costa Caribe Sur vs Tigres de Chinandega.

02:00 PM en el estadio Chale Solís de Matagalpa, los Indios Flecheros de Matagalpa ante Nueva Segovia.

12:00 M en el estadio de la Universidad Americana (UAM), los Dantos vs Tiburones de Granada.

02:00 PM en el estadio Roberto Clemente de Masaya, las Fieras del San Fernando vs Frente Sur-Rivas.

02:00 PM en el estadio Rufo Marín de Estelí, los norteños reciben a los Toros de Chontales.



Domingo 23-08-2026

11:00 AM en Bluefields, Costa Caribe Sur vs Tigres de Chinandega.

11:00 AM en Ocotal, Nueva Segovia vs Matagalpa.

11:00 AM en Granada, los Tiburones de Granada vs Dantos.

11:00 AM en el estadio Yamil Ríos de Rivas, el Frente Sur-Rivas vs San Fernando de Masaya.

11:00 AM en el estadio Carlos Guerra Colindres de Juigalpa, los Toros de Chontales vs Estelí.