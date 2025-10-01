Deportes

París Saint Germain propina primera derrota al Barcelona en La Champions

Por José Luis García
El Fútbol Club Barcelona sufrió una dura derrota en casa ante el París Saint-Germain, 2-1 en la segunda jornada de la UEFA Champions League, la tarde de este miércoles.

El encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys, comenzó con gol de Ferran Torres al minuto 18 para el Barcelona.

Pero los parisinos reaccionaron con gol de Senny Mayulu al minuto 37; en el final del partido Gonçalo Ramos en el minuto 90 anotó el gol del triunfo.

En otros partidos Villarreal empató 2-2 con el Juventus; Arsenal doblegó 2-0 al Olympiacos; Napoli superó 2-1 ante el Sporting de Lisboa.

En la champions Bayern de Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Inter y Arsenal tienen seis puntos.

