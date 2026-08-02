Norchad Omier, opción del Barcelona tras brillar en la Summer League
El pívot nicaragüense Norchad Omier, que es agente libre tras jugar con los Clippers en la NBA Summer League, aparece como opción para reforzar y llegar a ser jugador del Barcelona de cara a la próxima temporada de la Liga de baloncesto Endesa.
Tras la salida de algunos jugadores claves, desde el Barcelona de Baloncesto, ven a Omier con 2,01 metros y un físico explosivo, con muchos rebotes, intensidad defensiva y capacidad de correr la pista, un jugador que encajaría perfectamente en su estilo.
Omier podría llegar libre tras destacar en la NBA Summer League, donde promedió 10,6 puntos y 9,8 rebotes, y firmó una actuación histórica de 20 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en un solo partido.
Las próximas horas serán claves para definir a que club irà el primer pinolero en jugar en el baloncesto de la NBA.