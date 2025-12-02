La selección de fútbol femenino de Nicaragua mantuvo su pasó perfecto en las Eliminatorias Mundialista, al vencer 3-1 a Guyana, de visitante la noche de este lunes.

Nicaragua dominó la mayor parte del juego, el primer gol fue anotado por Sheyla Flores, luego vinieron tantos de Mayqueling Márquez y Nasshely Aguilar.

Nicaragua suma seis puntos, tras sus victorias sobre Guyana y Antigua y Barbuda.

El próximo juego de las pinoleras será contra Jamaica, el primero de marzo en el estadio Nacional de Managua, la ganadora de ese partido avanzará a la siguiente etapa de la Eliminatorias Mundialista femenina.