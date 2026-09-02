Nicaragua cae por segunda vez en el Panamericano de Voleibol
La selección de Voleibol de Nicaragua femenina U-23 de Nicaragua sufrió su segunda derrota 3 sets a 0 ante Canadá, en la Copa Panamericana que se juega en nuestro pais, la noche de este miércoles.
Temprano República Dominicana venció 3 sets a 0 a México; mientras Estados Unidos se impuso 3 sets a 0 ante Costa Rica.
Este jueves continua la actividad con el juego entre República Dominicana ante Estados Unidos, a las tres de la tarde.
A las cinco se miden Canadá frente a México y en duelo de Centroamericanos Nicaragua batalla ante Costa Rica, a las siete de la noche.
Todos los partidos en el Polideportivo Alexis Argüello, con entrada gratis.
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