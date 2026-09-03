«Fantasma» Figueroa nuevo técnico del Real Estelí

Por medio de un comunicado la Junta Directiva del Real Estelí FC, informo la contratacion de Marco Antonio «Fantasma» Figueroa, como nuevo director tecnico del conjunto.

«Figueroa iniciará esta nueva etapa al frente del plantel a partir del próximo lunes, asumiendo la conducción deportiva del equipo y comenzando de inmediato la planificación de los próximos compromisos.Su incorporación responde al compromiso de nuestra institución de continuar fortaleciendo el proyecto deportivo, con la firme convicción de mantener al Real Estelí FC como protagonista y seguir trabajando por alcanzar los objetivos trazados tanto a nivel nacional como internacional», destaco el comunicado del club norten̈o.

Hay que recordar que Figueroa fue el tecnico de la selección nacional de futbol, compliendo con exito su paso por la Azul y Blanco. Entre sus logros con la selección fue la clasificacion a Copa Oro, derrotar como local en las eliminatorias mundialistas a Honduras y empatar 1-1 en el Nacional a Costa Rica de Keylor Navas.

El Fantasma viene de dirigir a Comunicaciónes en el futbol guatemalteco.

Actualmente Real Estelí FC es el campeon nacional pero viene de ser eliminado por segundo an̈o de manera consecutiva en primera ronda de la Copa Centroamericana.