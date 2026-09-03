Nicaragua presenta su delegación de boxeo para los Juegos Estudiantiles Centroamericanos en Honduras
La Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado (FENIBOXA) oficializó la delegación que representará al país en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos, a realizarse en Honduras del 04 al 08 de 2026.
La delegación pinolera está conformada por 23 atletas, 13 varones y 10 mujeres, quienes competirán en todas las categorías desde los 46 KG hasta +80 KG.
Rama Masculina: Efraín Ríos, Isaac Montes, Brayan Rocha, Enmanuel Picado, Brandon Baldelomar, Melkicede García, Flavio Acuña, Denis Pérez, Félix Alvarado, Ashlan Cruz, Gabriel Gadea, Zabdiel Ugarte y Eliazar Arauz.
Rama Femenina: Ena Talavera, Britanny González, Arlen García, Juleyssi Mejía, Jubayling Baldelomar, Ashly Urbina, Ashly Arróliga, Yensis Fajardo, Yaleska Picado y Ashli Cárdenas.
El cuerpo técnico lo integran los entrenadores Sergio Quintana, Walter Orozoco y Reynaldo Lara. Como delegado va
Alexander Marín, y los jueces serán Delia Cortez y Walther Guzmán. Alicia Bonilla fungirá como chaperona.
Nicaragua buscará subir al podio y dejar en alto el nombre del país en esta justa centroamericana.