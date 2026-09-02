Nicaragua cae ante Canadá en el Panamericano Sub-23 de Voleibol

La selección nacional Sub-23 de Voleibol de Nicaragua sufrió su segunda derrota en el Panamericano de la categoría al caer 3-0 ante Canadá con parciales de 25-8, 25-15 y 25-12

Las nicaragüenses no pudieron encontrar ritmo ante un rival más sólido que dominó el juego de principio a fin. Con este resultado, Nicaragua suma su segundo revés en el torneo y buscará recuperarse en su próximo compromiso.

Otros resultados de la jornada Estados Unidos venció a Costa Rica 3-0 con marcador 25-17, 25-13, 25-19

República Republica Dominicana le ganó a México 3-0 con marcador de 25-17, 25-21, 29-27

La selección nacional continúa su participación en el Panamericano Sub-23 con el objetivo de seguir ganando experiencia internacional.

Nicaragua jugara mañana ante Costa Rica a partir de la 7 de la noche y la entrada es completamente gratis.