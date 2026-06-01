Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo “Memo” Ochoa harán historia al convertirse en los únicos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo, alcanzando esta marca en el Mundial que inicia en 10 días.

El argentino Messi debutó en la Copa del Mundo de Alemania 2006, tiene dos finales disputadas y fue campeón en Catar 2022, tiene el record de más partidos jugados en el torneo con 26 y esa marca seguirá creciendo.

Por su parte Cristiano Ronaldo, también debutó en los mundiales en Alemania 2006, es el capitán de Portugal, único jugador en marcar en cinco Mundiales distintos, suma 22 partidos y 8 goles en Copas del Mundo.

El mexicano Guillermo “Memo” Ochoa, fue convocado para los mundiales en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, sin embargo debutó hasta en el mundial de Brasil 2014.

A sus 40 años, se convierte en el primer mexicano en alcanzar seis Mundiales, símbolo de longevidad y liderazgo.

En la historia de los Mundiales Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo “Memo” Ochoa, serán los únicos con seis participaciones.