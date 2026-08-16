Granada doblega al Bòer en el Pomares

Los Tiburones de Granada doblegaron por paliza 9-2 a los Indios del Bóer, la tarde de este sábado en la continuación de la segunda ronda del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.

Con la victoria Granada le quitó el invicto al Bóer, además en el desafío conectaron 15 imparables.

Kenny Cruz se llevó la victoria y perdió Dilmer Mejía.

Granada y Bóer juegan este domingo a las once de la mañana en Tipitapa y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Los Dantos le ganaron 5-3 a Chinandega; Matagalpa venció 8-3 a Carazo.

Rivas se impuso 4-3 a Estelí y Nueva Segovia se impuso 6-3 sobre Masaya.