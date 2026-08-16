Cristiano Ronaldo confiesa: probablemente este será mi último año

Cristiano Ronaldo anunció que “probablemente este será mi último año en el fútbol”, el portugués lo confesó en una entrevista con la revista Vogue, donde aseguró que su objetivo es dejar “un legado espectacular” tras más de dos décadas de carrera profesional.

A lo largo de su trayectoria, Ronaldo ha conquistado 35 títulos oficiales, entre ellos 5 Champions League, 3 Premier League, 2 Ligas españolas, 2 Serie A y múltiples trofeos nacionales.

Con Portugal levantó la Eurocopa 2016 y la Nations League en 2019 y 2025.

En cuanto a récords, es el máximo goleador histórico de selecciones con 146 goles en 233 partidos, además de ser el máximo anotador de la Champions League con 140 tantos.

Supera los 970 goles oficiales en su carrera y es el único jugador en marcar más de 100 goles con cuatro clubes distintos,

Cristiano jugó en equipos de primer nivel como Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y actualmente Al-Nassr. En cada uno dejó huella con títulos, goles y liderazgo.

Su retiro marcará el cierre de una era en el fútbol mundial, dejando cifras y logros que lo consolidan como uno de los más grandes de todos los tiempos.