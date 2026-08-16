Tres cuadrangulares y debut soñado para el dominicano Joshua Báez

El pelotero dominicano Joshua Báez debutó con un impacto histórico en las Grandes Ligas conectando tres cuadrangulares en sus tres primeros turnos al bate en el duelo donde su equipo Cardenales de San Luis, vencieron 8-4 a los Cachorros de Chicago.

Su primer jonrón llegó al primer lanzamiento que vio en la liga, un batazo de 449 pies que abrió la cuenta.

Luego repitió la dosis en la cuarta entrada y volvió a hacerlo en la sexta, acumulando cinco carreras impulsadas en el juego del pasado sábado.

Lo más relevante es que Báez se convirtió en el primer pelotero en la historia de Grandes Ligas en conectar tres jonrones en su debut.

Antes, figuras como Bob Nieman en 1951 y Keith McDonald en el 2000 habían logrado dos, pero ninguno alcanzó el tercero.