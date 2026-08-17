División de honores entre Granada y Bóer

Los Indios del Bóer doblegaron con marcador de 8-3 a los Tiburones de Granada, para empatar su miniserie a una victoria por bando en el Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.

Roger Leytón fue la figura al descargar cuadrangular con las bases llenas.

Mientras Lesther Medrano se llevó la victoria, el derrotado fue Julio César Raudez Jr.

La Maquinaria Roja de los Dantos venció en el partido de hoy 2-0 a los Tigres de Chinandega, Rodney Theopile se llevó la victoria y perdió Axel Zapata, la serie finalizó 2-0 a favor de los Dantos.

El Frente Sur Rivas ganó hoy 8-4 a Estelí y ganó la serie 2-0.

Carazo venció 5-3 a Matagalpa para empatar la serie a una victoria por bando; Mientras Masaya doblegó 6-0 a Nueva Segovia para finalizar 1-1 en la serie.