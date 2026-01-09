Este domingo (1pm hora de Nicaragua) se jugará la gran final de la Super Copa de España entre Real Madrid y Barcelona, el desafío se realizará en el Estadio King Abdullah Sports City en Arabia Saudita.

Mbappe jugará la final de la Super Copa de España ante el Barcelona

El Madrid viene de vencer en la semifinal 2-1 al Atlético de Madrid, por su parte el Barcelona goleo 5-0 al Bilbao.

La gran noticia para los merengues, el regreso de Mbappe, quien ni siquiera estaba convocado para el partido de semifinal ante el Atlético. “Mbappe estará listo para la final de este domingo”, dijo en conferencia de prensa el director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso. “Está mucho mejor, las sensaciones son buenas y las posibilidades para jugar son las mismas que sus compañeros”, recalco Alonso.

Esta será la cuarta ocasión consecutiva en la que se repita la final entre Barcelona y Real Madrid desde el nuevo formato impuesto en el 2020. Este nuevo formato consiste en enfrentar a los dos primeros clasificados de La Liga española y a los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada anterior, Barcelona, Athletic Club Bilbao, Atlético de Madrid y Real Madrid.

Barcelona y Real Madrid son los equipos más dominantes en la historia del torneo y cuentan con 15 y 13 títulos respectivamente. De las últimas tres finales en las que se han enfrentado, el conjunto catalán se ha quedado con el título en las campañas 2022-23 y 2024-25, mientras que los merengues vencieron 4-1 en la temporada 2023-24.