Marruecos campeón de la Copa Árabe de la FIFA 2024

La selección de Marruecos se consagró campeona de la Copa Árabe de la FIFA tras imponerse 3-2 a Jordania en tiempo extra en la final disputada este jueves.

Los goles de Marruecos fueron anotados por Oussama Tannane, quien abrió el marcador desde fuera del área, dos goles fueron de Abderrazak Hamdallah, incluyendo el tanto en tiempo que aseguró su victoria.

Con este triunfo, Marruecos suma un nuevo título internacional y confirma su buen momento futbolístico.

En el Mundial 2026, la selección de Marruecos quedó ubicada en el Grupo C, junto con Brasil, Escocia y Haití.