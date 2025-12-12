En el Estadio Nacional de Fútbol inicia a las siete de la noche del sábado la final del fútbol pinolero entre el Managua FC y los Caciques del Diriangén.

Los Leones Azules del Managua FC, son los vigentes campeones de la Liga, finalizaron en primer lugar del torneo, lucen sólidos en todas sus líneas y parten como favoritos.

En el historial entre ambos clubes se reflejan 38 victorias para Diriangén, 20 triunfos para Managua y han empatado 20 veces.

El partido de vuelta de la final de Liga Primera será el próximo 20 de diciembre en el estadio Cacique Diriangén, de Diriamba, a las siete de la noche.