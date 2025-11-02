Lamine Yamal guía al Barcelona al triunfo sobre Elche en La Liga

Con una actuación magistral del Lamine Yamal, el Fútbol Club Barcelona, doblegó 3-1 al Elche FC, la mañana de este domingo en la continuación de la Liga Española de fútbol.

Lamine Yamal

Por el Barcelona el primer gol del partido fue de Lamine Yamal, al minuto nueve; siguieron goles de Ferran Torres y Marcus Rashford, mientras por el Elche anotó Rafa Mir.

En la tabla de posiciones de la Liga de España el Real Madrid es líder con 30 puntos; mientras el Barcelona es segundo con 30.

En redes sociales los seguidores del Barcelona mencionaron que Lamine Yamal, jugó demasiado bien luego de su ruptura amorosa con la cantante argentina Nicky Nicole.

«Ahora que ya no tiene distracciones, Lamine volverá, desde que dejó a la Nicky ahora juega mejor, ya no se va a componer de las caderas Lamine, porque la Nicky lo dejó tranquilo», son los comentarios de los internautas.