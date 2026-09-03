Condenan a Raúl Asencio por conducir ebrio en Gran Canaria

El defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, fue condenado por conducir ebrio en Gran Canaria durante el mes de agosto, confirmó este jueves a la AFP una fuente judicial.

El defensa central de 23 años superaba tres veces la tasa legal de alcohol permitida al momento de ser detenido.

Como sanción, Asencio deberá pagar una multa de 14.400 euros y además se le retiró el carné de conducir por ocho meses.

La sentencia se conoció apenas 24 horas de que el jugador comparezca hoy ante la jueza de lo penal numero 5 de la Palma de la Gran Canaria.

El jugador del conjunto merengue se suma así a la lista de futbolistas sancionados por infracciones de tránsito en España.

Como Karim Benzema quien pago 18.000 euros, Gerald Pique pago una multa de 48.000 euro, Marcelo Viera y Michael Essien con 400 euro.