Anuncian Cartelera Puños Patrios este 18 de septiembre en el Hotel Crowne Plaza

Managua. La Velada Boxística «Puños Patrios» ya tiene cartelera oficial y se realizará el viernes 18 de septiembre en el Hotel Crowne Plaza.

La noche será encabezada por el ex campeón mundial Cristhoper «Pollito» Rosales 38-8-0, de Managua, quien enfrentará al venezolano Isaac Arias 18-3-0 en duelo a 8 rounds en 118 lbs.

La gran atracción será la Defensa de título Fedelatin en 115 lbs y 10 rounds entre la granadina Roxana Mendoza 9-0-0 y la colombiana Paola Rincón 8-4-0.

Otras peleas destacadas:

Jerry Simmons 9-1-2 Costa Caribe vs John Kenner 6-5-1 Matagalpa | 135 lbs, 6 rounds-

Claudio Obando* 5-6-1 San Fco. Libre vs Jexarael Pérez* 5-1-1 Siuna | 128 lbs, 6 rounds

Elehazara Quintero 2-0-0 Chinandega vs Yaquelin Hernández Debutante Guatemala | 135 lbs, 4 rounds

La cartelera se completa con 6 peleas de debutantes nicaragüenses que buscarán su primera victoria como profesionales.