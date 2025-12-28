Jonathan Loáisiga debuta con el Bóer en La Profesional

El lanzador de Grandes Ligas, Jonathan Loáisiga debutó el sábado en la Profesional trabajando un episodio sin permitir carreras en la victoria del Bóer 4-0 sobre León, en el estadio Nacional Soberanía.

Jonathan Loáisiga brilla en su regreso al Bóer

Loáisiga en el séptimo ininng dominó a Brandon Leyton, en batazo a tercera; Chase Dowson fue dominado en batazo al jardín izquierdo.

Elián Miranda se le embasó a Loáisiga tras un error del segunda base del Bóer y cerró su faena dominando a Benjamín Alegría en batazo a tercera.

En total Jonathan Loáisiga, realizó 7 lanzamiento, seis de ellos en la zona de strike, su velocida estuvo en 94 millas por hora demostrando que su rehabilitación sigue en buen camino.

Luego de este trabajo Jonathan, mencionó que en los próximos días sabrán con que equipo jugará la próxima temporada en Grandes Ligas.