Jonathan Loáisiga consigue cuarta victoria de la temporada en Grandes Ligas
El lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga Estrada, se apuntó su cuarta victoria de la temporada en Grandes Ligas, en el triunfo de su equipo los Diamondbacks de Arizona 7-6 ante los Medias Rojas de Boston.
El trabajo del nicaragüense fue de dos entradas, permitió una carrera sucia y no recetó ponches para dejar su efectividad en 2.63.
En lo que va temporada de la temporada Jonathan Loáisiga suma 51.1 entradas, con 36 ponches, cuatro victorias y tres derrotas.
Como dato curioso luego de esta actuación Jonathan Loáisiga suma 300 entradas lanzadas en Grandes Ligas.